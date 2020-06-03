Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşındadır, kimdir, nerelidir? Acun Ilıcalı kaç yaşında?

Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşındadır, Ayça Çağla Altunkaya kimdir, Ayça Çağla Altunkaya nerelidir? gibi sorular oldukça yoğun şekilde aratılıyor. Acun Ilıcalı kaç yaşında ve Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında bilgileri de bir diğer merak edilenler arasında. İkilinin aşk yaşadığı ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilmiş fotoğraf sonrası ortaya çıkmıştır. Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de internetin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

03 Haziran 2020 04:13
Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşındadır, kimdir, nerelidir? Acun Ilıcalı kaç yaşında?
Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu belirtilen Ayça Çağla Altunkaya kimdir konusunda bir çok soru bulunuyor. Ayça Çağla Altunkaya nereli, Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, Ayça Çağla Altunkaya hangi okuldan, Ayça Çağla Altunkaya mesleği konularında aramalar yapılıyor. 1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur yani 51 yaşındadır. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur. Hala Yalova'da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır.


AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Çağla Altunkaya 21 yaşındadır.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA NERELİ?

Çağla Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı belirtiliyor.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA MESLEĞİ NE?

Altunkaya'nın şu an için herhangi bir meslek icra etmediği biliniyor. Bununla beraber Altunkaya'nın okul yıllarında basketbolla ilgilendi ve bir dönem amatör olarak basketbol oynadığı ifade ediliyor.

ACUN ILICALI KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969 doğumludur yani 51 yaşındadır.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA OSES TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ

İlk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görüntülenen daha sonra O Ses Türkiye çekimlerinde kameraların kadrajına yakalanan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun ile olan yeni pozları sosyal medyanın gündemi oldu.

Daha önce 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni pozları beğeni topladı.



AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Peki Acun Ilıcalı ile Mikonos sokaklarında birlikte yürürken görüntülenen ve estetiksiz eski hali olay olan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA ŞEYMA SUBAŞI İLE OLAN BENZERLİĞİ

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde.

Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.



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