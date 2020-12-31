Ayça Ayşin Turan yaş, nereli? Ayça Ayşin Turan Instagram hesabı, sevgilisi var mı?

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Oynadığı diziler büyük ilgi çeken Ayça Ayşin Turan dizileri O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmasına katıldı ve şarkı söyledi. Ayça Ayşin Turan yaş, Ayça Ayşin Turan sevgilisi konularında bir çok merak edilen bulunuyor ve yaşı, nereli merak ediliyor. Karagül dizisiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan şimdilerde Arıza dizisinde oynuyor ve en büyük çıkışını Ayça Ayşin Turan Hakan Muhafız dizisinde göstermişti.Ayça Ayşin Turan'ın da şarkısını söylediği O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde boy gösterdi.İstanbul'da 25 Ekim 1992 yılında dünyaya gelen güzel oyuncunun kökleri Tunus'a dayanır. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır.Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan'ın oyuncu koçu Ferit Selçuk'tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde "Gülfem" rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki "Ada" rolüyle olmuştur.2014'te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır.İlk sinema filmi, 2015'te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı "Sevimli Tehlike"dir.Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Son olarak ise Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuzeyi canlandırmış, dizi 10. bölümünde final yapmıştır. Şimdilerde Arıza dizisinde oynamaktadır.