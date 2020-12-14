Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörü oldu

Deneyimli televizyoncu Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi.

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Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörü oldu
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14 Aralık 2020 16:31
D-Smart spor kanalları direktörlüğüne Aybars Hünalp getirildi.

İspanya futbol Ligi La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Futbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, NBA, FI ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın hazırlık maçları'nı sporseverlerle buluşturan D Smart'ta göreve başlayan Hünalp daha önce Show Tv'de spor müdürlüğü ve beinsports'da haber müdürlüğü görevini yürütmüştü.



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