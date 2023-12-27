Aybaba'dan Topraktepe'ye mesaj: ''Kimi istersen onu oynat''

Beşiktaş, 2023 yılının son maçında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Rıza Çalımbay'ın yerine geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile maçtan önce özel bir görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
''HOCA SENSİN, KİMİ İSTERSEN OYNAT''
Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'nın toplantıda Serdar Topraktepe'ye tam destek vererek teknik anlamda özgürlük tanıdıkları aktarıldı. Aybaba'nın kamp yapılan otelde gerçekleşen toplantıda Topraktepe'ye, ''Hoca sensin, kimi istiyorsan onu oynat. Kadro eksik ama elinin altında birçok genç oyuncu var. Kafandaki oyun planına göre istediğin her oyuncuya şans verebilirsin'' dediği belirlendi.
GÜVENOYU VERDİ
Samet Aybaba'nın yanı sıra Feyyaz Uçar da görüşmede Serdar Topraktepe'ye destek ve güvenoyu verdi. Uçar'ın sadece iki gün takımla birlikte olabilen Topraktepe'ye moral aşıladığı ifade edildi. Aybaba ve Uçar'ın desteğini arkasına alan Serdar Topraktepe'nin maçtan kısa süre önce Daniel Amartey'le bir araya geldiği belirlendi.
Leicester City'de hem stoper hem ön libero pozisyonunda oynayan Amartey'e Hatay maçında orta sahada görev vereceğini bildiren Topraktepe, Ganalı oyuncunun da onayını aldı. Savunmanın önüne Amartey'i yerleştirerek, Amir ve Salih'i daha önde konumlandıran siyah-beyazlı hoca bu hamlesiyle hem orta sahada hem de hücumda yüksek verimlilik sağladı.
'Nöbetçi' Antalya'da
Siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından Rıza Çalımbay'ın yerine bir maçlığına göreve getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçından sonra Antalya'ya giderek U-19 Akademi Takımı'nın kampına katıldı. Bir maçlık görevini başarıyla tamamlayan Topraktepe'nin Mersin'den Antalya'ya hareket ettiği ve yeniden U-19 takımının başına geçtiği aktarıldı.
''HOCA SENSİN, KİMİ İSTERSEN OYNAT''
Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'nın toplantıda Serdar Topraktepe'ye tam destek vererek teknik anlamda özgürlük tanıdıkları aktarıldı. Aybaba'nın kamp yapılan otelde gerçekleşen toplantıda Topraktepe'ye, ''Hoca sensin, kimi istiyorsan onu oynat. Kadro eksik ama elinin altında birçok genç oyuncu var. Kafandaki oyun planına göre istediğin her oyuncuya şans verebilirsin'' dediği belirlendi.
GÜVENOYU VERDİ
Samet Aybaba'nın yanı sıra Feyyaz Uçar da görüşmede Serdar Topraktepe'ye destek ve güvenoyu verdi. Uçar'ın sadece iki gün takımla birlikte olabilen Topraktepe'ye moral aşıladığı ifade edildi. Aybaba ve Uçar'ın desteğini arkasına alan Serdar Topraktepe'nin maçtan kısa süre önce Daniel Amartey'le bir araya geldiği belirlendi.
Leicester City'de hem stoper hem ön libero pozisyonunda oynayan Amartey'e Hatay maçında orta sahada görev vereceğini bildiren Topraktepe, Ganalı oyuncunun da onayını aldı. Savunmanın önüne Amartey'i yerleştirerek, Amir ve Salih'i daha önde konumlandıran siyah-beyazlı hoca bu hamlesiyle hem orta sahada hem de hücumda yüksek verimlilik sağladı.
'Nöbetçi' Antalya'da
Siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından Rıza Çalımbay'ın yerine bir maçlığına göreve getirilen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçından sonra Antalya'ya giderek U-19 Akademi Takımı'nın kampına katıldı. Bir maçlık görevini başarıyla tamamlayan Topraktepe'nin Mersin'den Antalya'ya hareket ettiği ve yeniden U-19 takımının başına geçtiği aktarıldı.
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