Ayakta su toplamasına ne iyi gelir?

Ayakta su toplaması problemleri için uzmanlar basit tedavi yöntemleriyle bu durumdan kurtulmanızı sağlayabiliyor. Ayakta şişkinlik, ayakta ödem, ayakta su toplaması durumları için en doğru kaynaklardan alınan bilgiler haberimizde. Ayaktaki su toplaması bir çok yönüyle insan hayatını zorlaştıran durumlardan birisidir. Vatandaşlar özellikle bu dönemlerde ayaktaki su toplamasına ne iyi gelir aramalarını yaparak dertlerine çare bulmaya çalışıyor. Ayak su toplamasıi her zaman ağrıya yol açmaz, fakat açtığında bu ağrı çok rahatsız edici olur. Ayak bileklerinizden birinde veya her ikisinde ağrı hissediyorsanız, bu yaralandığınızın işareti olabilir.Ağrının uzun süre devam etmesi durumunda, bir uzmana görünmek en doğrusudur. Ağrının yanı sıra bir iltihaplanma da söz konusu ise, su toplaması nedeni bir darbe veya hafif burkulma olabilir. Uygun bir tedavi yöntemiyle kısa sürede iyileşebilirsiniz.Şişmenin tıbbı karşılığı olan su toplaması, ayakta veya oturarak çok uzun vakit harcamaktan, hamilelikten, aşırı kilodan, veya hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmekten kaynaklanabilir.Fakat genellikle, vücudun alt kısımlarında sıvı birikmesinden kaynaklanır. Spor yaparak veya belirli egzersiz hareketleri uygulayarak su toplamasıden kurtulmak mümkündür.Ancak, ayağınızda sık sık oluşan su toplamasıin nedeni, kronik iltihap veya başka bir benzer rahatsızlıksa, en doğrusu bir uzmanla görüşerek daha etkili bir tedavi yöntemi uygulamaktır.Belirtileri tedavi etmeden önce, sorunun kaynağının ele alınması gerekir.Ödemin nedenlerinden bazıları kötü beslenme, obezite, artrit, kalp ve böbrek hastalıklarıdır. Eğer bu rahatsızlıklardan birine sahipseniz, rahatsızlığınızı kontrol altına almanız ve yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekir.Eğer ilaç kullanıyorsanız, yan etkilerinden birisi ödem olabilir. Bu probleme yol açabilen veya ağırlaşmasına yol açan ilaçlardan bazıları doğum kontrol hapları, antidepresanlar ve hipertansiyon ilaçlarıdır. Böyle bir durumda kullandığınız ilacı bırakmalı veya alternatif bir ilaç kullanmalısınız.Ayrıca, tuz tüketimini azaltmalısınız. Çünkü sodyum, sadece bileklerde değil tüm vücudunuzda ödeme neden olabilir.Ayak ödeminden kurtulmak için başka bir yol ise spor yapmaktır. Özellikle de hamilelerin, tüm gün çalışanların ve yaşlıların spor yapması gerekir.Herhangi bir aktivite yapmanız yeterli olacaktır. Haftada en az 3 kez yürüyüş yapmanızı öneririz.Bileklerinizin şişmesini önlemek için uzun süre oturmaktan veya ayakta aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmalısınız.İşiniz gereği başka bir seçeneğiniz yoksa belirli aralıklarla pozisyonunuzu değiştirmeye çalışın. Biraz temiz hava almak için pencereye kadar yürümek bile ödemi azaltmanıza yardımcı olacaktır.Son olarak, bileğinizi sıkan pantolonlar, çoraplar veya ayakkabılar giymemenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca kaslarınızın etrafındaki bölgeye dikkat etmelisiniz, çünkü kasların sıkılması bacağın alt kısımlarına etki edebilir.Bileklerinizi, bacaklarınız düz olacak şekilde yukarıya doğru bir koltuk veya sandalyeye dayayın. Birkaç dakika boyunca beze sarılmış buz uygulaması yapın. Diğer bir seçenek ise, yatakta uzanırken bacaklarınızı kaldırarak, topuklarınızı değdirmeden duvara yaslamak ve bacaklarınızı mümkün olduğunca düz tutmaktır. Kanın aşağı indiğini ve ödemin azaldığını fark edeceksiniz. Bu pozisyonda 5 dakikadan fazla durmak çok zordur ama biraz pratik yaptıkça her seferinde daha uzun süre dayanabilirsiniz.Soğuk kompres uygulayın (dondurulmuş herhangi bir şey olabilir). Cildinizle doğrudan temas edip yakmaması için bir bezle sarılı şekilde uygulayın. Isındığında buzluğa geri koyun, böylece daha sonra tekrar tekrar kullanabilirsiniz.Burkulma, tendon iltihabı, veya ağrınız varsa dönüşümlü olarak soğuk ve sıcak sirke uygulaması yapın. Eşit miktarda sirke ve suyu ocakta 5 dakika ısıtın. İçine havlu batırın ve bileğinizi bu havluyla sarın. Birkaç dakika bekletin ve aynı işlemi bu sefer soğuk sirkeyle uygulayın. İşlemi 3 kez tekrar edin.Şişmiş bileğinizin üzerine salatalık dilimi koyup bir tülbentle veya bandajla sarabilirsiniz. Salatalık sıvıyı emer ve iyileşme sürecini hızlandırır.Şişmiş bilekler için etkili bir egzersiz: yere oturun ve ayaklarınızı gergin halde uzatın. Bileklerinizi saat yönü ve aksi yönde 15'er kez çevirin. Kan dolaşımınızı hızlandıracaktır.