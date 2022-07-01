Ayak tenisi heyecanı Hatay'da başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı.



Gözcüler Plajı'ndaki ilk müsabakalarda Kolombiya ile Romanya, Moldova ile de İran karşılaştı.



Erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşen organizasyona 12 ülkenin 49 sporcusu katılıyor.



Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşılaşmalara katılan ve elemeyi geçen takımlar, 24-29 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazanacak.



Müsabakalar, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.





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