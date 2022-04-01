Ayak Tenisi Avrupa Festivali sona erdi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği "Ayak Tenisi Avrupa Festivali" sona erdi. Kadınlar ve erkelerde Romanya birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayak Tenisi Avrupa Festivali sona erdi
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01 Nisan 2022 21:16
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği "Ayak Tenisi Avrupa Festivali"nde tüm kategorilerde Romanya birinci oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün boyunca süren festivalde 6 ülkeden 82 sporcu mücadele etti.

Festivalde kıdemli erkekler kategorisinde birinci Romanya, ikinci Moldova ve üçüncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Kıdemli miks kategorisi ikililerde birinciliği Romanya, ikinciliği Moldova ve üçüncülüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elde ederken, üçlülerde Romanya birinciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinciliği Moldova da üçüncülüğü kazandı.

U21 miks kategorisinde ise Romanya birinciliği, Moldova ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü, kadınlarda da birinciliği Romanya, ikinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve üçüncülüğü Türkiye elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını federasyon yetkilileri verdi.

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