Ayağını kırmaya çalıştı, sarı kart gördü!

Belçika'da Royal Mouscron - Oostende maçında Vanlerberghe'nin Oostende futbolcusu Birger Verstraete'ye yaptığı sert faula sadece sarı kart çıktı.Vanlerberghe, Verstraete'nin ayak bileğine çok sert bir hamlede bulunurken futbolcu, kırık şüphesi ile oyundan alındı.Karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde kırık olmadığı anlaşılırken rahat bir nefes alındı.Ancak, yapılan bu sert faule sadece sarı kart çıkması, Belçika'da gündem oldu.