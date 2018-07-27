Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ay tutulması için okunacak dualar

KANLI AY TUTULMASININ ANLAMI NEDİR?

nasıl kılınacak, 27 Temmuz Cuma(bugün) Ay tutulması namazı saat kaçta ve nasıl kılınacaksorularının yanıtı haberimizde. Peki Ay tutulması namazı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ne açıklama yaptı? Ay tutulmasında dua okunması gerekiyor mu? Hangi dualar okunabilir? İşte bugün Ay tutulması namazı saat bilgisi...Ay tutulması için iki rekat namaz kılınır.Her iki rek,t ayakta ve kıraatler uzatılarak okunur, her rekatında ikişer rükû yapılır. Bu rükûlardaki teşbihler uzatılır. Secde teşbihleri uzatılmaz.Bu namazlardan sonra ikişer tane hutbe okunur. Husuf namazında hutbeler aşikar okunur.Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir.Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf naimazı kılınır. Bu durumlarda müslüman, belanın giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için Allah´a dua ve niyazda bulunur.Güneş veya ay tutulduğunda cemaatle iki rek´at namaz kılmak sünnet-i müekkede´dir. .Cemaat olmazsa münferiden yani tek başına kılmak da sünnettir. Bu namazın her rek´aünda iki defa ayakta durmak, iki kıraat ve iki rüku etimek daha faziletlidir.* 312 kez Ya Rakiybu * 75 kez Ya Muzillu * 14 kez Ya Vehhab * 100 kez * Ya Gaffar 1020 kez * Ya Aziymu Celle Celalühü * 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh. * 7 kez Hasbiyallahu la ilahe ill, Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azim.27 Temmuz'da Kova burcunun 4. derecesinde bir Tam Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 21. yy en uzun sürecek olan Ay Tutulması olduğundan da önem taşımakta, toplamda 103 dk sürecek. Yani 1 saat 43 dk kadar. Bu da tutulmanın total etkisinin ortalama olarak 2 ay etki edeceğini göstermekte.Bu tutulma Güney Afrika, Batı Afrika ve Avrupa üzerinde yükselen ve Doğu Asya ve Avustralya'yı belirleyen Doğu Afrika ve Orta Asya'da tamamen görülebilir. Bu tutulmanın başrolü MARS olduğu için, Marsyen bir tutulma ile karşı karşıyayız. Tutulma esnasında Ay/Mars/Güneş/Uranüs arasında T – Kare dediğimiz sert bir açı kalıbı etkin olacak. Tutulma esnasında Giedi Prima sabit yıldızı etkin olacak. Son olarak tutulma Kova burcunun 1. dekanında meydana gelecek. Tutulmalar çok önemli gökyüzü olaylarıdır. Çünkü genel olarak o senenin genel kalitesi hakkında bilgi verirler. Ne tarz temalar, konular, gündemlerin olacağını belirlerler. Her ay gökyüzünde bir Yeni Ay bir Dolunay meydana gelir. Yeni Ay ve Dolunay etkileri yaşadığımız o Ay'ın genel kalitesini gösterirken, Tutulmalar da senenin kalitesini gösterir. Bu yüzden de büyük resmi görmek açısından tutulmalar çok değerlidir. Tutulmalar karmik gelişmelere işaret eder. Karmikten kastım, kadersel bir dönemeç, üzerinde çok büyük söz hakkımızın olmadığı, olması gerekecek olan olaylara işaret eder.Şu dönem Kova/Aslan aksının tutulmalarını yaşıyoruz. Bunun ilk ayağını 2016 senesinin Ağustos ayında meydana geldi, sonra 2017 Ağustos ayında devam etti. O tarihlerde başlayan konu ve temaların devamının niteliğinde olduğu gibi, yeni bir takım olaylarında başlangıcına işarettir. Şimdi tutulmayı anlayabilmek için öncelikle Kova burcunun astrolojide hangi konularla sembolize edildiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kova burcu astrolojide dahiler, devrimler, sürgünler, bilim adamları, icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, UFO'ları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder.Kova burcu astrolojide dahiler, devrimler, sürgünler, bilim adamları, icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, UFO'ları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder.Peki bu sembolikler nasıl çalışabilir bunlara göz atalım öncelikle… Uzay ile ilgili yeni keşifler, yeni yaşam formları, yeni gezegenler, yeni galaksilerin keşifleri söz konusu olacaktır. Bireysellik çok daha fazla ön plana çıkacak. Hepimiz hayatlarımızın belli alanlarında daha bağımsız, daha özgür olmak için adımlar atacağız. Özellikle düşünce ve fikir özgürlüğü, insan haklarına ilişkin konular ön planda olacaktır. Fakat insan haklarının ihlalleri, fikir ve düşünce öncüleri ile ilgili zorlayıcı gelişmeler söz konusu. Sıra dışı, farklı, marjinal tipler bu dönem daha ön planda olacak. Bir çoğumuz bu süreçte derneklerde daha aktif bir şekilde görevler alacağız belki. Yeni dernekler, yapılanmalar meydana gelebilecektir. Yüksek teknolojiler, çığır açacak hatta belki de devir başlatacak olan yeni icatlar, yeni buluşlar gündemde olacaktır sık sık. Yapay zekaların üst versiyonları, giyilebilir teknolojinin daha da ilerlemesi, sanal gerçekliğin daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ya da sanal gerçekliğin gündelik hayatımıza adaptasyonu söz konusu olacak.Türkiye'de kanlı ay tutulmasının ilk aşaması olan gölgeli tutulma 27 temmuz akşamı 20:10 civarında başlayacak ve 22:30'da tam kanlı ay tutulmasına geçilecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00:10'a kadar devam edecek ve ardından yarı gölgeli ve gölgeli tutulma yaşanarak 02.30 civarında tutulma son bulacak.Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir.Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.