Ay tutulması canlı izle (5 Haziran 2020)

Ay tutulması canlı izleme linki haberimizde! Türkiye'de saat 22.24 civarında ay tutulması en belirgin haliyle birçok ilimizden görülecek. Ay tutulması, birçok kişi için araştırma konusu oldu. Bugün gerçekleşecek doğa olayının astrolojik alanda burçlara etkisi de merak ediliyor. Geçtişten günümüze büyük ilgi gören Ay ve Güneş tutulmaları gibi olaylar hesaba katılarak burçların üzerindeki etkilerine dair yorumlar yapılabiliyor. Peki, Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler? İşte detaylar...
Ay Tutulması saat kaçta? Astrolojiyi yakından takip edenler, bugün gerçekleşecek Ay tutulmasını merakla bekliyor. Burçlar üzerinde etkileri olduğu ifade edilen tutulmanın saat kaçta başlayacağı da en çok aratılan sorulardan. 5 Haziran Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek ve nereden izlenecek? İşte yanıtları...
AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye'de Ay tutulmasının saat 20.45'te başlaması, 22.24'te de en belirgin haline gelmesi bekleniyor. 5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Yay Burcunun 15 derecesinde gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.
AY TUTULMASI CANLI İZLEME LİNKİ
AY TUTULMASI NERELERDE İZLENECEK?
Tutulma, TSİ 00.04'te sona erecek. Bu gece, dolunay sırasında kısmi tutulma da yaşanacak. Kısmi tutulma, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek.
AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Ay tutulmasını izlemek için ekstra bir yöntem gerekmiyor. Tutulmayı ve dolunayı net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.Ay tutulmasını izlemek için hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.
AY TUTULMASI EN FAZLA HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Ay tutulmasının üzerinde en fazla etki bırakması beklenen burçlar şöyle: İkizler, Başak, Yay, Balık