Ay adlarının hangileri Sümerce (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 Cumartesi bölümünde çıkan sorulardan biri de, "Türkçedeki ay adlarından hangileri SÜmerce kökenlidir" oldu.Şubat ve MartNisan ve TemmuzMayıs ve AğustosHaziran ve Eylülocak: türkçe.şubat: arapça "şubat" -> babil takviminin 11. ayı "şubatu"mart: latince "martius" -> yunan savaş tanrısı "mars".nisan: sümerce "nisan" -> babil takviminin 1. ayı ve ayla aynı isimdeki tanrıça "nisannu"mayıs: yunan toprak tanrıçası "maia".haziran: süryanice "sıcak" anlamında "hazıran".temmuz: sümer yemek ve yeşillik tanrısı "tammuz".ağustos: roma imparatoru "augustus".eylül: sümer kralı "elulu".ekim: türkçe.kasım: arapça "taksim eden".aralık: türkçe.GÖRÜNTÜ ATV CANLI YAYININDAN ALINMIŞTIR.