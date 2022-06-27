Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı atıyor

Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'in, yeni takımı netleşiyor.



Fransız basınında yer alan haberde; Belçikalı futbolcunun, Galatasaray ve Marsilya seçeneklerine rağmen tercihinin Atletico Madrid olduğu aktarıldı.



Axel Witsel'in bu hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İspanyol devinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



33 yaşındaki futbolcunun kontratının bir yıllık olacağı ve sözleşmede opsiyon da olacağı ifade edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ