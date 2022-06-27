Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı atıyor

Fransız basını, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'in bu hafta Atletico Madrid'e imza atmasının beklendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı atıyor
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27 Haziran 2022 16:15
Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'in, yeni takımı netleşiyor.

Fransız basınında yer alan haberde; Belçikalı futbolcunun, Galatasaray ve Marsilya seçeneklerine rağmen tercihinin Atletico Madrid olduğu aktarıldı.

Axel Witsel'in bu hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İspanyol devinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun kontratının bir yıllık olacağı ve sözleşmede opsiyon da olacağı ifade edildi.

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