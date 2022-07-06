Axel Witsel, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, orta sahasını Axel Witsel ile güçlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Axel Witsel, Atletico Madrid'de
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06 Temmuz 2022 18:17
Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan Axel Witsel'in, kariyerinde 600'den fazla maçta sahaya çıktığı ve takıma tecrübe katacağı belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun adı transferde Galatasaray ile de anılıyordu.

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