Axel Witsel, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan Axel Witsel'in, kariyerinde 600'den fazla maçta sahaya çıktığı ve takıma tecrübe katacağı belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun adı transferde Galatasaray ile de anılıyordu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan Axel Witsel'in, kariyerinde 600'den fazla maçta sahaya çıktığı ve takıma tecrübe katacağı belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun adı transferde Galatasaray ile de anılıyordu.
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