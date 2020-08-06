AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu

Voleybolda 2020-2021 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) grup maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçları 31 Ağustos-01-02 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek, Bursa Cengiz Göllü, Ankara Başkent Spor Salonu'nda; AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar grup maçları ise 04-05-06 Eylül tarihlerinde yine aynı şehir ve salonlarda oynanacak.



