AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu

Voleybolda 2020-2021 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) grup maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu
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06 Ağustos 2020 16:36
Voleybolda 2020-2021 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) grup maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçları 31 Ağustos-01-02 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek, Bursa Cengiz Göllü, Ankara Başkent Spor Salonu'nda;  AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar grup maçları ise 04-05-06 Eylül tarihlerinde yine aynı şehir ve salonlarda oynanacak.



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