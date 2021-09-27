AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı başlıyor!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı karşılaşmaları başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı başlıyor!
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27 Eylül 2021 14:11
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi 28 Eylül Salı oynanacak 6 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmalarına 28-30 Eylül tarihlerinde Bursa, İzmir ve Ankara ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şu şekilde:

- A Grubu (Bursa)

28 Eylül Salı:


16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor

18.30 Yeşilyurt-PTT

29 Eylül Çarşamba:

16.00 PTT-Türk Hava Yolları

18.30 Bolu Belediyespor-Yeşilyurt

30 Eylül Perşembe:

12.00 PTT-Bolu Belediyespor

14.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt

- B Grubu (İzmir)

28 Eylül Salı:

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları

29 Eylül Çarşamba:

16.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit

18.30 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta

30 Eylül Perşembe:

12.00 Karayolları-Mert Grup Sigorta

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta

- C Grubu (Ankara)

28 Eylül Salı:

16.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor

18.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru

29 Eylül Çarşamba:

16.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor

18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

30 Eylül Perşembe:

12.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor

14.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor


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