AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı başlıyor!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi 28 Eylül Salı oynanacak 6 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmalarına 28-30 Eylül tarihlerinde Bursa, İzmir ve Ankara ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şu şekilde:
- A Grubu (Bursa)
28 Eylül Salı:
16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor
18.30 Yeşilyurt-PTT
29 Eylül Çarşamba:
16.00 PTT-Türk Hava Yolları
18.30 Bolu Belediyespor-Yeşilyurt
30 Eylül Perşembe:
12.00 PTT-Bolu Belediyespor
14.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt
- B Grubu (İzmir)
28 Eylül Salı:
16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları
29 Eylül Çarşamba:
16.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit
18.30 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta
30 Eylül Perşembe:
12.00 Karayolları-Mert Grup Sigorta
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta
- C Grubu (Ankara)
28 Eylül Salı:
16.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor
18.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru
29 Eylül Çarşamba:
16.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor
18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor
30 Eylül Perşembe:
12.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor
14.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmalarına 28-30 Eylül tarihlerinde Bursa, İzmir ve Ankara ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şu şekilde:
- A Grubu (Bursa)
28 Eylül Salı:
16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor
18.30 Yeşilyurt-PTT
29 Eylül Çarşamba:
16.00 PTT-Türk Hava Yolları
18.30 Bolu Belediyespor-Yeşilyurt
30 Eylül Perşembe:
12.00 PTT-Bolu Belediyespor
14.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt
- B Grubu (İzmir)
28 Eylül Salı:
16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları
29 Eylül Çarşamba:
16.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit
18.30 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta
30 Eylül Perşembe:
12.00 Karayolları-Mert Grup Sigorta
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta
- C Grubu (Ankara)
28 Eylül Salı:
16.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor
18.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru
29 Eylül Çarşamba:
16.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor
18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor
30 Eylül Perşembe:
12.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor
14.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor