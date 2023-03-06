AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final mücadelesi salı günü Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasıyla başlayacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen dört takım "Dörtlü Final"e yükselecek.TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak maç programı şöyle:17.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)14.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)Dörtlü Finalde ise muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:VakıfBank ve Galatasaray HDI Sigorta maçının galibi ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Sarıyer Büyükşehir Belediyespor maçının galibi.Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru maçının galibi ile Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit maçının galibi.