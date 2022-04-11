AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan'da Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2022 21:34
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Organizasyonun yarı finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Arkas Spor ile Spor Toto'yu 3-2 ile geçen Galatasaray HDI Sigorta, adlarını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Sivas'taki 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.