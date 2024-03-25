AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Final heyecanı

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, salı günü Bursa'da başlayacak.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor katılacak.
Yarı final maçlarını kazanacak ekipler, final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:
26 Mart Salı:
14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor
17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara
27 Mart Çarşamba:
17.00 Final maçı
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor katılacak.
Yarı final maçlarını kazanacak ekipler, final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:
26 Mart Salı:
14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor
17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara
27 Mart Çarşamba:
17.00 Final maçı
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