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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final programı

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley erkeklerde çeyrek final programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final programı
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02 Aralık 2022 15:01
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde çeyrek final etabının maç program belli oldu.

Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden yapılacak. Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Maç programı şu şekilde:

- 21 Aralık Çarşamba

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVI (TVF Burhan Felek Vestel)

18.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk )

- 22 Aralık Perşembe

15.00 Halkbank-TÜRŞAD (TVF Başkent)

18.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent) 

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