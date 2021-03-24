AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı, 25 Mart Perşembe günü oynanacak maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı başlıyor
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24 Mart 2021 15:15
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı, 25 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Halkbank ile Spor Toto arasındaki serinin ilk maçı 25 Mart Perşembe günü TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak.

Başkent ekipleri arasındaki serinin ikinci karşılaşması ise 3 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te aynı salonda oynanacak.

Galibiyetlerin eşitliği halinde iki takım arasında 6 Nisan Salı günü üçüncü maç yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım ligi 5. bitirecek.



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