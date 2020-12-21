AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23. haftanın perdesi açılıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23. haftanın perdesi, 22 Aralık Salı günü oynanacak 2 müsabakayla açılacak.



Haftanın açılış maçında Halkbank, saat 14.00'te Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. Günün diğer mücadelesinde ise Arkas Spor, saat 19.00'da lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:



22 Aralık Salı:



14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (Başkent)



19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)



23 Aralık Çarşamba:



12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek Vestel)



13.00 Ziraat Bankkart-Solhanspor (Başkent)



15.00 Haliliye Belediyespor-Sorgun Belediyespor (11 Nisan)



15.30 Spor Toto-Altekma (Başkent)



16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



16.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)



