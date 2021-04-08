AXA Sigorta Efeler Ligi play-off'larında son finalist belirleniyor

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında cuma günü oynanacak maçın kazananı, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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AXA Sigorta Efeler Ligi play-off'larında son finalist belirleniyor
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08 Nisan 2021 13:27
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarı final serisinin üçüncü maçında cuma günü Arkas Spor'u konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak serinin son karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Müsabakayı kazanan takım, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi olacak.

Arkas Spor, İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, İzmir'de oynanan ikinci karşılaşmada 3-0 galip gelerek seride durumu 1-1'e getirmişti.

Serinin kaybedeni ise sezonu üçüncü bitirebilmek için Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.



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