AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta başlıyor
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20 Kasım 2021 13:57
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maç programı şu şekilde:

12 Kasım Pazar

14.00 Spor Toto-Bingöl Solhanspor (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Kızıltepe)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arkas Spor (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Başkent)

22 Kasım Pazartesi

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Gönüllü)


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