AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta başlıyor
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14 Kasım 2023 12:41
Son güncelleme 14 Kasım 2023 12:53
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

13.00 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hatay Antakya Merkez)

15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

17.30 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

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