AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hatay Antakya Merkez)
15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
17.30 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
Karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hatay Antakya Merkez)
15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
17.30 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
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