AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta maçları başlayacak

AXA Sigorta Efeler Liginde 5.hafta Bingöl Solhanspor-Halkbank maçıyla başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta maçları başlayacak
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26 Ekim 2021 10:50
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.

Ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

27 Ekim Çarşamba:

14.00 Bingöl Solhanspor-Halkbank (Merkez Karşıyaka)

15.30 Spor Toto-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent Voleybol)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Cengiz Göllü)

17.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Voleybol SigortaShop Spor Kompleksi)

17.00 Tokat Belediyesi Plevne-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Ali Yücel)

18.00 Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)

28 Ekim Perşembe:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)


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