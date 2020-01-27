GAZİANTEP BASKETBOL'DAN TEŞEKKÜR

İtalyan temsilcisi, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da forma giyen'u transfer etti.AX Armani Exchange Milan'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li forvetle sezon sona kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.Kariyerinde daha önce de İtalya'da forma giyen Crawford, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Milan'da oynama fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Çok çalışmak ve takıma her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde 21 haftada elde ettiği 10 galibiyetle 8. sırada yer alıyor.Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a transfer olan Crawford'un sözleşmesinin, anlaşmalı olarak sona erdirildiği belirtilen kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Drew Crawford'a takımımıza vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."