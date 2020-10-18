Avusturyalı Türk Messi için devler sırada

Avusturya doğumlu Türk oyuncu Yusuf Demir'e başta Juventus olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri büyük ilgi gösteriyor.

, Fotoğraf; EPA
Avusturyalı Türk Messi için devler sırada
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18 Ekim 2020 07:50
Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen Türk asıllı Avusturyalı genç Yusuf Demir Avrupa'nın devlerini peşinden sürüklüyor.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Rapid Wien A Takımı'nda forma giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan solak isim Yusuf Demir, yetenekleri ile Avusturya'da "Avusturya'nın Messi'si" olarak adlandırılıyor.

Geçen sezon ilk maçına çıkan Yusuf Demir gösterdiği gelişimle Avrupa'nın devlerini kendisine hayran bırakıyor. Yusuf Demir'e başta Juventus olmak üzere Bayern ve Dortmund tarafından yakın ilgi olduğu kaydedilirken oyuncu alt yaş grup Milli Takımlarından bu yana Avusturya formasını giyiyor.

Yusuf Demir forvet arkası oynamasının yanı sıra genç yaşına rağmen hücumun her alanında oynayabilmesi ve gol ve pas özellikleri nedeniyle Livepoollu Firmino'ya stil olarak benzetiliyor.

Foto: Instagram




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