Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu
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27 Temmuz 2023 14:45
Almanya Bundelisga takımlarından Borussia  Borussia Mönchengladbach'da oynayan Avusturyalı futvolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi konulduğu belirtildi.

Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, "Stefan Lainer birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki sağ beke, yapılan sağlık muayenelerinin ardından lef kanseri teşhisi konuldu. Birkaç ay tedavi görecek. Hepimiz arkandayız, Stevie." ifadeleri kullanıldı.

Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." bilgisi verildi.


Lainer 2019'da Salzburg'dan Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. 

 

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