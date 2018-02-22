  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Avusturyalı Anna Gasser snowboard altın madalya sahibi oldu

Snowboard kadınlar big air finalinde Avusturyalı Gasser altın madalya elde etti. 26 yaşındaki Gasser 185 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına uzandı.

Kaynak: AA
Avusturyalı Anna Gasser snowboard altın madalya sahibi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2018 10:39
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Avusturyalı Anna Gasser, snowboard kadınlar big air kategorisinde altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, 26 yaşındaki Gasser 185 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına uzandı.

ABD'li Jamie Anderson 177,25 ile gümüş, Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott da 157,50 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için