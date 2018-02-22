2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Avusturyalı Anna Gasser, snowboard kadınlar big air kategorisinde altın madalya kazandı.Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, 26 yaşındaki Gasser 185 puanla kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına uzandı.
ABD'li Jamie Anderson 177,25 ile gümüş, Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott da 157,50 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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ABD'li Jamie Anderson 177,25 ile gümüş, Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott da 157,50 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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