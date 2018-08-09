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Avusturya'da hakem yere yığıldı, maça ara verildi!

Sturm Graz ile AEK Larnaca arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim atılması nedeniyle maça yarım saat ara verildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Avusturya'da hakem yere yığıldı, maça ara verildi!
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09 Ağustos 2018 22:01
Avusturya'da oynanan Sturm Graz - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına saha dışı olaylar damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 75. dakikasında tribünlerden yardımcı hakemin üzerine atılan yabancı madde, hakemin kafasına isabet etti. Hakem, bir anda kendisini yere bırakırken maç, çıkan olaylar nedeniyle ara verildi.

Soyunma odasına giden hakemler, yarım saatlik bir aranın ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi için karar aldı.

 

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