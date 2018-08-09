Avusturya'da hakem yere yığıldı, maça ara verildi!

Avusturya'da oynananUEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına saha dışı olaylar damgasını vurdu.Karşılaşmanın 75. dakikasında tribünlerden yardımcı hakemin üzerine atılan yabancı madde, hakemin kafasına isabet etti. Hakem, bir anda kendisini yere bırakırken maç, çıkan olaylar nedeniyle ara verildi.Soyunma odasına giden hakemler, yarım saatlik bir aranın ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi için karar aldı.