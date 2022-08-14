Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.



Schmid, "Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama, maçı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı.



Ligde bu hafta mağlup ettikleri WSG maçına değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Bu galibiyet bize güç veriyor ve takımım aç" diye konuştu.



Fenerbahçe ile Avusturya Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da karşılaşacak. Rövanş ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.





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