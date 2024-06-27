Haber Tarihi: 27 Haziran 2024 13:51 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 13:51

Avusturya-Türkiye son 16 maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman?

Avusturya-Türkiye son 16 maçı ne zaman?
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EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Milli Takım, son 16'ya yükseldi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenmiş ve lider olarak son 16 bileti almıştı. A Milli Futbol Takımı da Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücade edecek. İşte, Türkiye-Avusturya maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselen takımların maçları; 29 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz'da oynanacak.

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇINDAN NOTLAR

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti.

Maçın 2. dakikasında Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Mücadelenin 51. dakikasında Hakan Çalhanoğlu attığı golle A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Tomas Soucek attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Çenk Tosun, maçın uzatma dakikalarında attığı golle skoru 2-1 yaptı.
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