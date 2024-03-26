Tarih Maç Organizasyon Sonuç 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0





İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.



10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.



Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.



A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.



SON MAÇ 8 YIL ÖNCE



İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.



Maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.



VİYANA'DAKİ MAÇLAR



İki ülke A milli futbol takımları, maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.



Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.



Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.



TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇLARI



Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Organizasyon Sonuç 30.05.1948 İstanbul Özel 0 - 1 20.03.1949 Viyana Özel 0 - 1 13.11.1974 İstanbul Özel 0 - 1 17.04.1977 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 30.10.1977 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 17.11.1982 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 4 16.11.1983 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 1 02.11.1988 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 2 - 3 25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 5 - 0 19.11.2008 Viyana Özel 4 - 2 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 06.09.2011 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0 15.08.2012 Viyana Özel 0 - 2 29.03.2016 Viyana Özel 2 - 1 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçındaki rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.Maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.İki ülke A milli futbol takımları, maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.- EURO 2024'te Türkiye F, Avusturya D Grubu'ndaTürkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.Pentz, Lainer, Querfeld, Danso, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Weimann.Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 624. müsabakaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı.Milli takım, 267'si deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 889 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 623 karşılaşmanın 539'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 623 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak.Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. maçta ise ilk yenilgisini aldı. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde 4 gol gördü.Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı.A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki ikinci maçına Avusturya deplasmanında çıkacak.Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.Sakatlığı nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın çıkarıldığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).