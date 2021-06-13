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Avusturya siftahı 7. denemesinde yaptı!

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya, ilk kez büyük bir turnuvaya katılan Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti ve tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası galibiyetini 7. maçında aldı.

Avusturya siftahı 7. denemesinde yaptı!
EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Bükreş'teki Nationala Arena'da oynanan mücadeleyi Avusturya 3-1 kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Lainer, 78. dakikada Gregoritsch ve 90. dakikada Arnautovic'ten geldi. Kuzey Makedonya'nın tek sayısını ise 28. dakikada tecrübeli golcü Goran Pandev kaydetti.

Bu turnuvaya gelene kadar Avrupa Şampiyonası tarihinde henüz galibiyet alamayan ülkeler arasında en fazla maça çıkan takım olan Avusturya, 7. maçında ilk zaferine ulaştı. (2 beraberlik, 4 mağlubiyet)

Gruba galibiyetle başlayan Avusturya 17 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacakken, Kuzey Makedonya ise Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sabitzer'in havadan gönderdiği pasa hareketlenen Lainer, uzak direkte top yere inmeden yaptığı vuruşla Avusturya'yı 18. dakikada öne geçirdi.

Turnuvaya tarihinde ilk kez katılan Kuzey Makedonya, 28. dakikada skoru 1-1 yaptı. Avusturya savunmasının yaptığı hata sonucu top, ceza sahasına doğru yöneldi. Kaleci Bachmann'ın ilk etapta yakaladığı top, Trajkovski'nin müdahalesiyle elinden çıktı. Pandev, bir anda önünde bulduğu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

78. dakikada Gregoritsch, Alaba'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleciden önce topa dokunarak Avusturya'nın 2. golünü kaydetti.

Oyuna ikinci yarıda giren Arnautovic, 89. dakika attığı golle skoru belirledi ve Avusturya sahadan 3-1 galip ayrıldı.





S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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