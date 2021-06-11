Avusturya - Kuzey Makedonya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020'de C Grubu'nda yer alan Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşma için açılan bahislerde Avusturya'nın galibiyetine 1.54 oran verilirken Kuzey Makedonya'nın kazanmasına ise 4,30'luk oran uygun görüldü. Maçın berabere bitmesine ise 2,90'lık oranın olduğu açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,47 olarak belirlenirken 2,5 ÜST ise 1,91 olarak belirlendi. HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Avusturya'dan Marko Arnautovic'in gol atmasına 2,36 oran açıklandı. Kuzey Makedonya'nın kaptanı Goran Pandev'in gol atmasına 4,10, Avusturyalı Marcel Sabitzer'in golüne ise 3,20 oran uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU
Avusturya ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geldiği maçta Kırmızı Kart Olur bahisine 3,45 oran olduğu belirtildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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