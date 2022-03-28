Avusturya için Löw iddiası!

Adı Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Joachim Löw için Avusturya ile milli takım antrenörlüğü için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Avusturya için Löw iddiası!
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28 Mart 2022 14:44
Fenerbahçe ile anılan yıldız teknik adam Joachim Löw için flaş bir iddia geldi.

Alman basınına göre, Joachim Löw'ün Avusturya ile milli takım teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haberde Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması sebebiyle mevcut teknik direktörü Franco Foda ile yollarını kesin olarak ayırmaya hazırlandığı ve yeni isim olarak en ciddi adayın Joachim Löw olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Alman teknik adamın Fenerbahçe ile de henüz resmi bir sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.

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