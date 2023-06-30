Avusturya GP'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 10. yarışında pole pozisyonu Red Bull'un pilotu Max Verstappen'in oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Avusturya GP'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in
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30 Haziran 2023 19:17
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Avusturya GP'sinde pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, yine bir Ferrari'nin pilotu olan İspanyol Carlos Sainz'da üçüncü sırada kendine yer buldu.

PEREZ VE RUSSELL'DAN ŞOK

Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez sıralama turlarının 2. seansında hata üstüne hata yaparak tur zamanı kaydedemedi ve 15. sırada kendine yer buldu.

Mercedes'in İngiliz sürücüsü George Russell'da, Sergio Perez gibi hatalar yaparak 14. sıradan kendine yer bulabildi.

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