Avusturya endişelendi: 'Türkiye intikam için hevesli'

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nu 6 puanla 2'nci bitirerek Son 16 Turu'nda Avusturya ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, mart ayında oynanan hazırlık maçındaki 6-1'lik mağlubiyetin intikamını rakipten almak istiyor.



Genç oyuncularımız Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım da dahil olmak üzere medya karşısında çıkan her futbolcumuzun 'Rövanş istiyoruz' söylemi, Avusturya basınında haberlere konu oldu. Koha.de adlı sitede, "Türkiye'nin ekstra motivasyonu var, finali hayal ediyorlar" başlığı atıldı.



"BU MAÇI İPLE ÇEKİYORLAR"



Avusturya'da pek çok sitede bu karşılaşma 'intikam' detayından görüldü. Loala1'de salı günü oynayacağımız maç öncesi şu analiz yapıldı: "Türkiye, Avusturya düellosuna çok hevesli. Bu maçı bekliyorlar. Rangnick'in Son 16 Turu'ndaki rakibi, 6-1'lik yenilginin telafisini etmeye heves duyuyor. Türk Milli Takımı'nın en genç oyuncuları Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan dahi takımlarının mart ayındaki maçın intikamını alma konusunda istekli.



"TÜRKİYE'DE ÖZGÜVEN EKSİĞİ YOK"



Ahmetcan, maçı geçmeleri halinde en az yarı finale kalacaklarını söyledi. Yarın oynanacak maçta Samet'in cezası nedeniyle Ajaxlı Ahmetcan'ın şans bulması olası. Türklerin bir özgüven eksikliği yok. Almanya'daki maçta her şeyin mümkün olabileceğini söylediler. Finale çıkma hayalleri de var. Mart ayında oynanan karşılaşma motivasyon kaynağından fazla oldu. Kaptan Hakan'dan en genç futbolcuya kadar intikamdan söz ediyorlar."



