Avusturya deplasmanda rahat kazandı

EURO 2024 elemlerinde Avusturya deplasmanda İsveç'i mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avusturya deplasmanda rahat kazandı
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12 Eylül 2023 23:41
EURO 2024 elemeri F grubunda Avusturya deplasmanda İsveç'i 3-1 mağlup etti.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Michael Gregoritsch ve 56. ve 69. dakikalarda Marko Arnautovic kaydetti. İsveç'in tek golünü 90. dakikada Emil Holm kaydetti.

Avusturya aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, İsveç 6 puanda kaldı.

Avusturya bir sonraki maçında Belçika'yı konuk ederken, İsveç haftayı bay geçecek.

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