Avusturya'da pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avusturya'da pole pozisyonu Verstappen'in
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03 Temmuz 2021 19:10
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 3.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 7. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2'nciliği, pisti takım arkadaşı Verstappen'den 0.270 saniye yavaş turlayan Sergio Perez ise 3'üncülüğü elde etti.

71 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

 

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