Avusturya'da pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 3.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 7. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2'nciliği, pisti takım arkadaşı Verstappen'den 0.270 saniye yavaş turlayan Sergio Perez ise 3'üncülüğü elde etti.
71 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 3.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 7. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2'nciliği, pisti takım arkadaşı Verstappen'den 0.270 saniye yavaş turlayan Sergio Perez ise 3'üncülüğü elde etti.
71 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.