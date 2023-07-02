Avusturya'da kazanan Max Verstappen!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Avusturya'da kazanan Max Verstappen!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 17:41
Son güncelleme 02 Temmuz 2023 17:57
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. etabı Avusturya Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 10. yarışı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste 5, sezonun 7, kariyerinin ise 42. galibiyetini elde etti.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, liderin 5.155 saniye gerisinde ikinci, Meksikalı Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 17.188 saniye arkasında üçüncü oldu.

Şampiyonada şu ana kadar Verstappen 7 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Sezonun 11. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 9 Temmuz'da düzenlenecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 129

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 108

5. Carlos Sainz (İspanya): 86

Takımlar

1. Red Bull: 377

2. Mercedes: 178

3. Aston Martin: 172

4. Ferrari: 158

5. Alpine: 48

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery