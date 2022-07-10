Avusturya'da kazanan Leclerc

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Avusturya Grand Prix'te gerçekleşti.
Avusturya'da yarışı kazanan isim Charles Leclerc oldu. Max Verstappen ikinci olurken, Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Ferrari pilotu Carlos Sainz ise motorunda sıkıntı yaşadı ve aracının alevler içinde kalmasının ardından yarış dışı kaldı.
Avusturya'da yarışı kazanan isim Charles Leclerc oldu. Max Verstappen ikinci olurken, Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Ferrari pilotu Carlos Sainz ise motorunda sıkıntı yaşadı ve aracının alevler içinde kalmasının ardından yarış dışı kaldı.
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