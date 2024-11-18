Avusturya büyük fırsat tepti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile Slovenya berabere kaldı. Avusturya, büyük fırsat teperek B Ligi'nde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avusturya büyük fırsat tepti
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18 Kasım 2024 00:07
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. hafta maçında Avusturya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Avusturya, Romano Schmid'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Slovenya, 81. dakikada Adam Gnezda Cerin'in golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Avusturya, grup ikincisi oldu. Avusturya, kazansaydı grup lideri olup A Ligi'ne yükselecekti.

8 puanlı Slovenya ise grubu 3. sırada bitirdi.

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