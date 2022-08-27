Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde A.Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalması Avrupa basınında yer buldu.
İşte o manşetler:
Sky Sport Austria (Avusturya): "Teselli Konferans Ligi'nde... Austria Wien'in Fenerbahçe karşısında hiç şansı yoktu"
Kurier (Avusturya): "İstanbul'da 1-4: F.Bahçe, Austria Wien'e hiç şans tanımadı"
Krone (Avusturya): "Fenerbahçe çok güçlü! Austria Wien Konferans Ligi'ne kaldı"
Wiener Zeitung (Avusturya): "Türkler en az 1 beden büyük geldi"
A Bola (Portekiz): "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve grup aşamasına kaldı"
Deporto AO Minuto (Portekiz): "Jesus'un Fenerbahçe'si Avusturyalılar'ı ezdi ve şimdi Avrupa Ligi'nde"
Zerozero (Portekiz): "Jesus'lu Fenerbahçe, etkileyici bir rekorla devam ediyor ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasında.
İşte o manşetler:
Sky Sport Austria (Avusturya): "Teselli Konferans Ligi'nde... Austria Wien'in Fenerbahçe karşısında hiç şansı yoktu"
Kurier (Avusturya): "İstanbul'da 1-4: F.Bahçe, Austria Wien'e hiç şans tanımadı"
Krone (Avusturya): "Fenerbahçe çok güçlü! Austria Wien Konferans Ligi'ne kaldı"
Wiener Zeitung (Avusturya): "Türkler en az 1 beden büyük geldi"
A Bola (Portekiz): "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve grup aşamasına kaldı"
Deporto AO Minuto (Portekiz): "Jesus'un Fenerbahçe'si Avusturyalılar'ı ezdi ve şimdi Avrupa Ligi'nde"
Zerozero (Portekiz): "Jesus'lu Fenerbahçe, etkileyici bir rekorla devam ediyor ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasında.