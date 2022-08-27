Avusturya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor!

Fenerbahçe'nin Austria Wien'i geçerek gruplara kalması Avrupa basınında geniş yer buldu. Avusturya basını, "Türkler en az bir beden büyük geldi" manşetini attı...

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Avusturya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2022 12:21
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde A.Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalması Avrupa basınında yer buldu.

İşte o manşetler:

Sky Sport Austria (Avusturya): "Teselli Konferans Ligi'nde... Austria Wien'in Fenerbahçe karşısında hiç şansı yoktu"

Kurier (Avusturya): "İstanbul'da 1-4: F.Bahçe, Austria Wien'e hiç şans tanımadı"

Krone (Avusturya): "Fenerbahçe çok güçlü! Austria Wien Konferans Ligi'ne kaldı"

Wiener Zeitung (Avusturya): "Türkler en az 1 beden büyük geldi"

A Bola (Portekiz): "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve grup aşamasına kaldı"

Deporto AO Minuto (Portekiz): "Jesus'un Fenerbahçe'si Avusturyalılar'ı ezdi ve şimdi Avrupa Ligi'nde"

Zerozero (Portekiz): "Jesus'lu Fenerbahçe, etkileyici bir rekorla devam ediyor ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasında. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ