Avustralyalı McKeon 100 metrede rekorla altın aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede kadınlar 100 metre serbest stilde Avustralyalı Emma McKeon, kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti.



Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışı McKeon, 51.96'lık derecesiyle birinci bitirdi. 27 yaşındaki yüzücü iki gün önce de yarı finalde olimpiyat rekoru kırmıştı. McKeon, yeni rekoru 17 salise geliştirdi.



Gümüş madalyayı Honk Konglu Siobhan Bernadette Haughey, 52.27'lik derecesiyle Asya rekoru kırarak kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise 52.52'lik zamanıyla Avustralya'dan Cate Campbell oldu.



