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Avustralyalı kaleci Yaren'den ay-yıldıza yeşil ışık

Manchester City'nin Avustralya'daki pilot takımı Melbourne City kulübünde forma giyen Türk asıllı genç kaleci Yaren Sözer, ay-yıldızlı formaya yeşil ışık yaktı.

Kaynak: Sporx.com
Avustralyalı kaleci Yaren'den ay-yıldıza yeşil ışık
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26 Aralık 2017 14:41
SPORX ÖZEL- Manchester City'nin Avustralya'daki pilot takımı Melbourne City kulübünde forma giyen Türk asıllı genç kaleci Yaren Sözer, ay-yıldızlı formaya yeşil ışık yaktı.

Avustralya A League'de her sene şampiyonluk mücadelesi veren Melbourne City U21 rezerv takımı kaptanlığınıni yapan başarılı kaleci Yaren, gecen sezon takımını şampiyonluğa taşırken, gösterdigi performansla parmak ısırttı. Avustralya U20 milli takımının fırmasını giyen ve bu sezon Avustralya U23 Milli Takımı aday kadrosuna da davet edilen Yaren Türk milli takımından davet alması halinde seve seve ay-yıldızlı formayı giyebileceğini açıkladı.

Gecen sezon 6 resmi maçta Melbourne City A takım kadrosunda Galekoviç'in yedeği olarak sahaya çıkan Yaren'in manejeri İsmail Özsoy  "Yaren Malbourne City kulübünün formasını giyiyor ancak tüm yapılanma herşey kulübün sahibi olan Manchaster City tarafından yapılıyor. Bu yüzden çok önemli hocalarla çalışıyor o bunun için büyük bir şans. Bir de Avustralya Bosnich, Scnwarzer ve Ryan gibi avrupa futboluna önemli kaleciler kazandırmış bir ülke. Yaren'in şu an için Türkiye'ye transfer gibi bir planı yok.Belki ailesinin arzusu olduğu için ileriki yıllarda olabilir" 



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