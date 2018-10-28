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Avustralya'da kazanan Vinales

İspanyol Marquez'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de sezonun 17. ayağı Avustralya Grand Prix'sini, Movistar Yamaha'dan Vinales kazandı.

Kaynak: AA
Avustralya'da kazanan Vinales
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28 Ekim 2018 13:15
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Avustralya Grand Prix'sini, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez'in geçen hafta kariyerinin 5. şampiyonluğunu ilan ettiği motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. ayağı, Phillip Adası'ndaki 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marquez'in katılmadığı yarışta bitiş çizgisini birinci sırada geçen İspanyol Vinales, sezonun ilk, kariyerinin 5. zaferini elde etti.

Vinales'in ardından Suzuki Ecstar'dan İtalyan Andrea Iannone ikinci, Ducati'den bir diğer İtalyan sürücü Andrea Dovizioso ise üçüncü oldu.

Sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si, 4 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 210

3. Valentino Rossi (İtalya): 195

4. Maverick Vinales (İspanya): 180

5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 14

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