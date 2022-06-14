Avustralya penaltılarla Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya, normal süresi 0-0 biten maçta Peru'yu penaltılarda 5-4 mağlup etti ve Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

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Avustralya penaltılarla Dünya Kupası'nda
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14 Haziran 2022 00:10
Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya ile Peru karşı karşıya geldi.

Katar'daki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Avustralya, penaltılarda Peru'yu 5-4 yendi ve Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Avustralya, böylelikle tarihinde 6. kez Dünya Kupası'na katılma sevinci yaşadı.

Avustralya'nın katılmasının ardından Dünya Kupası D Grubu şöyle oluştu:

Fransa
Danimarka
Avustralya
Tunus

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