Avustralya penaltılarla Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde Avustralya ile Peru karşı karşıya geldi.



Katar'daki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Avustralya, penaltılarda Peru'yu 5-4 yendi ve Dünya Kupası'na adını yazdırdı.



Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Avustralya, böylelikle tarihinde 6. kez Dünya Kupası'na katılma sevinci yaşadı.



Avustralya'nın katılmasının ardından Dünya Kupası D Grubu şöyle oluştu:



Fransa

Danimarka

Avustralya

Tunus





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