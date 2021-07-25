Avustralya dünya rekoruyla altını aldı

Tokyo 2020'de yüzme kategorisinde 4 yarışmada madalyalar sahiplerini buldu.

Avustralya dünya rekoruyla altını aldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2. gününde yüzme branşında 4 farklı kategoride madalyalar sahibini buldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yüzme yarışlarında sabah seansında erkeklerde 400 metre bireysel karışık ile 400 metre serbest stil, kadınlarda ise 400 metre bireysel karışık ve 4x100 serbest bayrak yarışlarının finalleri yapıldı.

Kadınlar 4x100 serbest bayrak yarışında Avustralya takımı, 3.29.69'luk dereceleriyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Bir önceki rekor da 2018'de yine Avustralya tarafından 3.30.05'lik dereceyle kırılmıştı.

Yarışlarda 18 yaşındaki Tunuslu yüzücü Ahmed Hafnaoui, büyük bir sürprize imza atarak 400 metre serbestte 3.43.36'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Hafnaoui, bu başarısıyla ülkesi Tunus'a bu kategorideki ilk olimpiyat madalyasını götürdü.

Yüzmede sabah seansında gerçekleştirilen final yarışları ve kategorilere göre madalya alan sporcular şöyle:

Erkekler

400 metre bireysel karışık:

1. Chase Kalisz (ABD) - 4.09.42

2. Jay Litherland (ABD) - 4.10.28

3. Brendon Smith (Avustralya) - 4.10.38

 

400 metre serbest

1. Ahmed Hafnaoui (Tunus) - 3.43.36

2. Jack McLoughlin (Avustralya) - 3.43.52

3. Kieran Smith (ABD) - 3.43.94

Kadınlar

400 metre bireysel karışık:

1. Yui Ohashi (Japonya) - 4.32.08

2. Emma Weyant (ABD) - 4.32.76

3. Hali Flickinger (ABD) - 4.34.90

4x100 serbest bayrak

1. Avustralya - 3.29.69

2. Kanada - 3.32.78

3. ABD - 3.32.81

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