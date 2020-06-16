Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor

Koronavirüs nedeniyle Mart'ta durdurulan Avustralya Birinci Futbol Ligi (A-Lig), 16 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Haber; AA
Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor
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16 Haziran 2020 14:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Avustralya Birinci Futbol Ligi (A-Lig), 16 Temmuz'da devam edecek.

A-Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta ara verilen organizasyon, Melbourne Victory-Western United karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.

Bitimine 27 maç kalan normal sezon, 28 günde tamamlanacak. Play-offların ise en geç 31 Ağustos'ta bitmesi planlanıyor.



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